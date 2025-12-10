本田技研工業株式会社は、2026年2月発売予定の新型「CR-V」の先行予約を2025年12月12日より開始すると発表した。 快適性と走行性能を高次元で両立させた同モデルは、第4世代e:HEVに新たな2段ギアを採用し、力強く上質な走りを実現。さらに、RS BLACK EDITIONには先進運転支援システム「Honda SENSING 360」を国内SUVとして初搭載。広い室内空間や利便性にも優れた、究極のオールラウンダーとして登場する。 新型「CR