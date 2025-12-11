北川景子 北川景子が10日、都内で行われたハースト婦人画報社主催『ELLE CINEMA AWARDS 2025』に出席。主演作『ナイトフラワー』での演技が評価され「エル ベストアクトレス賞」を受賞した。この日、美しいボディラインが輝く赤のキャミドレス姿で登壇した北川。トロフィを手に「デビューして22年になりますが、主演で映画賞を頂くのは初めてでして、本当に嬉しいです。このトロフィの重みをずっしり感じております