日本漢字能力検定協会による恒例の「今年の漢字」は、「漢字の日」の１２月１２日に京都・清水寺で発表される。応募は今月９日で締め切られている。その年の世相を表す漢字として、最も応募が多かった一字が揮毫（きごう）される。１９９５年からスタートし、過去３０回で最も多いのは「金」の５回。２０００年シドニー大会から１２年、１６年、２１年、２４年と夏季五輪が開催された年に選ばれている。京都市にある「漢検