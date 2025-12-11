▼山梨県（甲府地方気象台・１１日５時）【中・西部】くもり後晴れ【東部・富士五湖】くもり後晴れ▼長野県（長野地方気象台・１１日５時）【北部】くもり後雪か雨【中部】くもり時々晴れ【南部】くもり後雨か雪▼新潟県（新潟地方気象台・１１日５時）【下越】くもり後雨か雪【中越】くもり後雨か雪【上越】くもり後雨か雪【佐渡】くもり後雨▼富山県（富山地方気象台・１１日５時）【東部】くもり後雨か雪【西部】くもり後雨か雪