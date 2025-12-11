神奈川県葉山町で100年以上続く老舗理容店が今、世界から注目を集めている。ニュース番組『ABEMA Morning』は若き4代目の挑戦を取材した。【映像】山口太郎さんの“世界一”の技術（実際の映像）「大正9年創業の100年以上続く店で、親父が3代目、僕は4代目。世界大会で優勝したり海外にも仕事に行ったりしている。手に職の技術はAIでは真似できない技術」（山口理容店4代目店主 山口太郎さん、以下同）小気味よいハサミの音が