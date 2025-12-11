¡ÚSV¥ê¡¼¥°¡ÛÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó 3¡¼2 Åìµþ¥°¥ì¡¼¥È¥Ù¥¢¡¼¥º¡Ê12·î7Æü¡¦ÃË»ÒÂè7Àá¡Ë¡Ú±ÇÁü¡ÛÁÔÀä¥é¥ê¡¼¤ÇÁª¼ê¤¬¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤È¡Ä´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤À°ì¥³¥Þ»î¹ç½ªÈ×¡¢ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë»Ë¤Ë»Ä¤ë¤ª¤è¤½50ÉÃ´Ö¤ÎÁÔÀä¤Ê¥é¥ê¡¼¤¬·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤¿¡£¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄ¾¸å¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤½¤Î¾ì¤ËÅÝ¤ì¹þ¤àÍÍ»Ò¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢SNS¤Ç¥¯¥é¥Ö¤¬Åê¹Æ¤·¤¿±ÇÁü¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ç3000Ëü²óÄ¶¤ÎºÆÀ¸¿ô¤òµ­Ï¿¡£¡Ö¤³¤Î¥á¥¬¥é¥ê¡¼¤Þ¤¸¤Çáã¤ì¤¿¡×¡Ö°ìÎ®¤ÎÁª¼êÃ£¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¥¬¥Á¤Ê