【ニューヨーク共同】10日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比87銭円高ドル安の1ドル＝155円97銭〜156円07銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1690〜1700ドル、182円44〜54銭。米連邦準備制度理事会（FRB）がこの日、追加利下げを決定。米長期金利が低下し、日米金利差の縮小を意識した円買いドル売りが優勢となった。