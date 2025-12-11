10日(現地時間)、UEFAチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第6節でレアル・マドリードとマンチェスター・シティが対戦し、2-1でシティが勝利を収めた。ビッグクラブ同士の注目対決となったこの試合は、キリアン・ムバッペが先発を外れたレアルが先手を奪う。28分、自陣でアルバロ・カレーラスがボールを奪ったところからカウンター攻撃を仕掛け、ボールは右サイドのロドリゴに。そしてドリブルでペナルティエリア内に侵入したロ