UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第6節、クラブ・ブルージュとアーセナルの試合が行われた。プレミアリーグと同じく首位を走るアーセナルだが、負傷者が続出。センターバックにMFのノアゴーを起用する布陣で臨む。一方クラブ・ブルージュもGKミニョレがアップの際に負傷したという情報が入り、ファン・デン・フーベルがゴールマウスを守ることになった。開始3分でウーデゴーの強烈な左足がブルージュのゴールを襲うなど、