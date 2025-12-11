「新東京所沢線」まもなく開通へ東京都北多摩北部建設事務所がこのほど、清瀬市で整備中の都市計画道路「東村山3・4・15の2 新東京所沢線」について、開通に向けた道路形態の詳細を公表しました。2025年度末の交通開放を目指し、「最終の仕上げ工事を実施中」だとしています。【ほぼ出来てる!?】これが開通する「新東京所沢線」です！（地図／写真）新東京所沢線は、東京の九段下から、練馬区の関越道大泉ICまで通じる「目白通