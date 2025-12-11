▼青森県（青森地方気象台・１１日５時）【津軽】雨か雪【下北】雨か雪【三八上北】雨か雪▼岩手県（盛岡地方気象台・１１日５時）【内陸】雨時々止む【沿岸北部】くもり【沿岸南部】くもり時々晴れ▼宮城県（仙台管区気象台・１１日５時）【東部】くもり時々晴れ【西部】くもり後雪か雨▼秋田県（秋田地方気象台・１１日５時）【沿岸】雨か雪【内陸】雪か雨▼山形県（山形地方気象台・１１日５時）【村山】くもり後雪か雨【置賜】