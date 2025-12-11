▼北海道（札幌管区気象台ほか各地方気象台・１１日５時）【宗谷地方】雪時々止む【上川地方】雪時々止む【留萌地方】雪【網走地方】くもり後雪【北見地方】くもり後雪【紋別地方】雪時々止む【釧路地方】くもり後雨か雪【根室地方】くもり後雨か雪【十勝地方】くもり時々雪か雨【胆振地方】くもり時々雪か雨【日高地方】雪時々止む【石狩地方】雪【空知地方】雪【後志地方】雪【渡島地方】雪時々止む【檜山地方】風雪強い