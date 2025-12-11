元TOKIOの山口達也（53）が9日、Xを更新。「孤独からの脱却〜人生をあきらめない〜」をテーマにした講演会での様子に反響が寄せられている。【映像】講演会を開催・山口達也さんの近影（複数カット）2023年3月、「株式会社山口達也」の設立を発表した山口。アルコール依存症は完治しないと医師から宣告され、「この病気と一生付き合っていこうと決めました」と、明かしていた。2024年11月には、一般女性と結婚したことを報告し