１１日放送のＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ,」（月〜金曜・午前５時２０分）を、メインキャスターの安住紳一郎アナウンサーが欠席した。番組冒頭では、同局の江藤愛アナが、「 今朝のお目覚めはいかがですか？朝８時まで私たちがお伝えしてまいります」とあいさつ。クイズのコーナーで吉村恵里子アナが「安住アナウンサーは番組取材のためお休みです」と欠席の理由を伝えた。