横浜市でイベント中に花火を打ち上げる台船が燃えた火事で、第三者委員会が、筒の内部で花火が爆発した可能性があるとする最終報告書を発表しました。【映像】台船が燃えるなか打ち上げられる花火（実際の映像）横浜市のみなとみらいで8月、イベント中に花火が暴発して打ち上げ用の台船が燃える火事が起きました。この事故の原因究明や再発防止策を検討してきた第三者委員会は最終報告書で、火薬の装填ミスなどによって筒の