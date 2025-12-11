大谷翔平の通訳を務めた水原一平の賭博スキャンダルを描く海外ドラマ化企画で、『ワイルド・スピード』シリーズのジャスティン・リンが監督・共同脚本・製作総指揮を務めることがわかった。正式な制作が開始されたと米が報じている。 リンとともに脚本を執筆し、製作総指揮とショーランナーを務めるのはアレックス・コンヴェリー。ナイキ「エアジョーダン」誕生の裏側を描いた『AIR/エア』（