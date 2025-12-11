最新作『エディントンへようこそ』が日本公開となるアリ・アスター監督が、2018年公開のホラー／ミステリー映画『ヘレディタリー／継承』続編映画を構想していたことがわかった。来日したアリ・アスター自身がTHE RIVERの単独インタビューにて明かした。 監督は、「過去作の続編製作を考えたことはありますか」との質問に「ありますよ。でも、今はノープランです」と回答。どの作品か