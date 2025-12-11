アナウンサーのクァク・ミンソンが、サッカー選手ソン・ミンギュ（全北現代）との結婚を改めて報告した。【画像】試合中に公開プロポーズ！お相手はクァク・ミンソン12月10日、クァク・ミンソンは自身のインスタグラムを通じてウェディング写真とともに長文を掲載し、自らの言葉で結婚を伝えた。彼女は「漠然としていたその日が、私にも訪れた」とし、この冬に結婚式を挙げると伝えた。公開されたウェディングフォトの中で2人は、