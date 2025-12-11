メ～テレ（名古屋テレビ） けんかを止めようとした教師を蹴るなど、暴力を振るったとして、三重県四日市市の中学校の生徒が逮捕されました。 警察によりますと四日市市の中学2年の男子生徒（14）は10日、教室で男性教師の右の胸を突き飛ばし、右のすねあたりを蹴った暴行の疑いがもたれています。 男子生徒は昼休みに同級生ともめていて、授業が始まっても収まらず、男性教師が止めに入ったところ暴行したということ