スリランカで2023年９月、携帯電話に映ったインドの国旗と「バーラト」の名前＝ロイター インドのモディ首相が2025年8月29日に日本を訪れました。「世界一の人口」「カレー」「ゼロを生んだ国」…そんなイメージが強いインドですが、最近ちょっとした“名前問題”で話題になってるの、ご存じでしたか？この記事は、朝日新聞（デジタル版）の連載「今さら聞けない」で、2023年9月10日に配信された記事を再構成してお届け