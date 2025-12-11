タイトルにある〈暁星〉とは、明けの明星のこと。その暁星、すなわち金星は、夜明け前の暗い空にひときわ明るく輝くのだが、湊かなえさんの『暁星』を読み終わったときにも、そんな一筋の光が差し込むのに似た希望が胸に広がる。宗教二世の2つの視座を交差させて描く、救済の物語物語は、文壇の大御所作家でもある現役の文部科学大臣が式典の場で刺殺されたニュース速報から動き出す。容疑者は永瀬暁（ながせ・あかつき）、37歳。