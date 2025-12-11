フレッシュネスバーガーから、黒毛和牛の旨みをとことん味わえる濃厚バーガーが期間限定で登場します。現在販売中の「九条ネギと西京味噌の黒毛和牛バーガー」に、黒毛和牛パティを増量したダブルとトリプルが2025年12月17日（水）より発売♡国産黒毛和牛100％の贅沢な味わいに、京都の伝統食材である九条ネギと西京味噌の香りが重なり、冬にぴったりの“ごちそうバーガー”