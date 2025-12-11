双子の赤ちゃんのお腹の上にあひるのおもちゃを乗せ、呼吸に合わせてぷかぷかと揺れる様子を撮影した動画がThreadsに投稿され、話題を集めている。投稿したのはぼぼ。さん（@kaijyu_bobo）。この動画には69万表示、3.2万いいねが集まり、「ぷかぷか具合が絶妙ですね」「なんだこれ！かわいすぎだろ」「こんな尊い映像をありがとう…」「あーかわいいあーしあわせ」などと癒やしの声が相次いだ。妊娠中から「絶対にやってみよう