2025年12月9日、仏国際放送局RFI（ラジオ・フランス・アンテルナショナル）の中国語版サイトは、中国の貿易黒字が1兆ドルを突破することについて「どうして世界は恐れているのか」とする記事を掲載した。記事は、中国の今年の年間貿易黒字が12月を待たずに1兆ドル（約157兆円）を突破したと紹介。これは、欧州が長年懸念してきた中国製品の「ダンピング（不当廉売）」が現実のものとなったことの裏付けであると指摘した。そして、