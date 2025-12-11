韓国プロ野球（KBO）のNCダイノスは10日、巨人から戦力外となっていた戸田懐生投手（25）の獲得を発表した。契約金2万ドル、年俸10万ドル、出来高1万ドルの総額13万ドルとされている。戸田は徳島インディゴソックスを経て、2020年の育成ドラフト7位指名で巨人に入団。2021年に支配下登録され、翌2022年にはプロ初勝利も挙げるなどNPB通算19試合に登板した。今季は3年ぶりの一軍復帰を果たすも、わずか2試合の登板に止まり、シ