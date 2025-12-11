総合格闘家の朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の第１８回大会に向けたオーディションの模様が７日、朝倉のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで配信され、格闘家のエンセン井上が「本物の不良」と危惧した北九州喧嘩自慢の誠と、浪速の成金ＴｉｋＴｏｋｅｒ、傾奇者との対戦が決まった。オーディションでにらみ合いとなった２人。傾奇者が「近づくな。今日の