EVと相性の良い「知能化」 国内の電気自動車（EV）用の電池工場の建設は延期、米国でハイブリッド車（HV）を生産する工場に追加投資─。トヨタ自動車がメリハリを利かせた対応を行っている。 トヨタはHVの生産に関わる米国内の5工場に約1400億円を投資する。この投資は今後5年間にわたって米国内で実施予定の最大100億ドル（約1.5兆円）の追加投資の一部で、約70年前の米国進出以来、総投資額は約600億ドルに達する。