朝のドル円は１５５円９０銭台＝東京為替 朝のドル円は１５５円９０銭台での推移、米ＦＯＭＣ後にドル売りが強まり、一時１５５円８０銭前後を付けた。市場予想通りの利下げ、また、会見などでの姿勢がややタカ派も、市場が警戒するほどではなかったとの思惑が広がっている。 USDJPY155.80