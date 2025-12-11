【英国】 RICS住宅価格指数（11月）09:01 予想-21.0%前回-19.0%（RICS住宅価格指数) 【豪州】 雇用統計（11月）09:30 予想2.0万人前回4.22万人（雇用者数) 予想4.4%前回4.3%（失業率) 予想N/A前回5.53万人（正規雇用者数) 予想N/A前回-1.31万人（非常勤雇用雇用者数・前月比) 【スイス】 中銀政策金利（2025年 第4四半期）17:30 予想0.0%前回0.0%（スイス中銀政策金利)