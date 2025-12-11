12:35日本20年利付国債入札（8000億円程度） 18:00シュレーゲル・スイス中銀総裁、記者会見 18:50ベイリー英中銀総裁、FT「The Global Boardroom」出席 12日3:00米30年債入札（220億ドル） ユーロ圏財務相会合 OPEC月報 ※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性 ※予定は変更することがあります