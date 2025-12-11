◎全国の天気北海道は太平洋側も含めて広く雪や雨、ふぶく所があるでしょう。東北は日本海側を中心に雨や雷雨となりそうです。夜は次第に雪に変わる見通しです。北陸は夕方から雨でしょう。西日本と東海は、晴れ間の出る所もにわか雨や雷雨にお気をつけください。関東は、午前中雲が多いですが、午後は晴れてくるでしょう。◎予想最高気温南風が強まるため、前日よりやや高い所が多いでしょう。関東と西日本は広く15℃以上で、福岡