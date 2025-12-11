ふるさと納税の制度変更をめぐり、年間の給与収入が1億円相当の人に控除の上限を設けるとする政府・与党の案がわかりました。【映像】ふるさと納税のイベント政府・与党案では、ふるさと納税をした場合に特例で上乗せしている住民税の控除について、2027年の寄付分から新たに「193万円」の上限を設定するとしています。年間の給与収入が1億円相当以上の人は、税金の控除額に制限がかかることになります。現在は控除額に制限