12月11日（木）の『アメトーーク！』では、「芸人矢印トーーク」が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！普段いろいろな仕事現場で会う芸人たちが、前からうっすら思っていたことを言い合う「芸人矢印トーーク」の第3弾。森田哲矢（さらば青春の光）、みなみかわ、辻皓平（ニッポンの社長）、あんり（ぼる塾）、ガク（真空ジェシカ）、芝大輔（モグライダー）、井口浩之（ウエストランド）、西村真二（コットン）