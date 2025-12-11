【欧州CLリーグフェーズ第6節】(Jan Breydelstadion)クラブ・ブルージュ 0-3(前半0-1)アーセナル<得点者>[ア]ノニ・マドゥエケ2(25分、47分)、ガブリエル・マルティネッリ(56分)<警告>[ア]クリスティアン・ノアゴール(65分)、ベン・ホワイト(68分)