【欧州CLリーグフェーズ第6節】(サンティアゴ・ベルナベウ)R・マドリー 1-2(前半1-2)マンチェスター・C<得点者>[R]ロドリゴ・ゴエス(28分)[マ]ニコ・オライリー(35分)、アーリング・ハーランド(43分)<警告>[R]アントニオ・リュディガー(43分)、ロドリゴ・ゴエス(87分)、アルバロ・カレーラス(88分)[マ]フィル・フォーデン(11分)、ニコ・オライリー(76分)、ベルナルド・シウバ(90分)、ジョゼップ・グアルディオラ(82分)