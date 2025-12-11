[12.10 欧州CLリーグフェーズ第6節 R・マドリー 1-2 マンチェスター・C]UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は10日、リーグフェーズ第6節を各地で行った。レアル・マドリー(スペイン)とマンチェスター・シティ(イングランド)の対戦は、シティが2-1で勝利した。前節終了時点でR・マドリーは勝ち点12で6位、シティは勝ち点10で12位。リーグフェーズ終盤のビッグマッチで両者が勝ち点3を狙う。R・マドリーは左手指を骨折したFWキリ