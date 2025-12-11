11日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比260円高の5万860円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 52696.80円ボリンジャーバンド3σ 51846.94円ボリンジャーバンド2σ 50997.07円ボリンジャーバンド1σ 50860.00円11日夜間取引終値 50676.00円5日移動平均 50602.80円10日日経平均株価現物終値 50147.20円25日移動平均 50090.00