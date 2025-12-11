11日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比15.5ポイント高の3405.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3472.82ポイントボリンジャーバンド3σ 3429.07ポイントボリンジャーバンド2σ 3405.50ポイント11日夜間取引終値 3389.02ポイント10日TOPIX現物終値 3386.40ポイント5日移動平均 3385.33ポイントボリンジャーバンド1σ 33