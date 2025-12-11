11日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比5ポイント高の673ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 744.58ポイントボリンジャーバンド3σ 744.50ポイント一目均衡表・先行スパン2（雲上限） 729.07ポイント75日移動平均 725.34ポイントボリンジャーバンド2σ 715.74ポイント200日移動平均 714.75ポイント一目