高市早苗首相は11月、衆院予算委員会で、買春の規制について必要な検討をするよう指示した。買春に対する処罰は、フランスではすでに10年ほど前から施行されている。この法改正を実現させたのは、売春経験者の女性、ロゼン・イシェルさんだ。当時、顔と名前を公開し、国会でも買春処罰の必要性を訴えた。かつては売買春の合法化を支持していたというロゼンさんに、考えを変えた理由などを聞いた。■少しのつもりが…22年間も続いた