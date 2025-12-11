¾­´ý¤ÎÂè84´ü½ç°ÌÀïAµé6²óÀï¤¬12·î10Æü¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¡ÖÌ¾¸Å²°¾­´ýÂÐ¶É¾ì¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢»åÃ«Å¯ÏºÈ¬ÃÊ¡Ê37¡Ë¤¬º´Æ£Å·É§¶åÃÊ¡Ê37¡Ë¤Ë96¼ê¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û»åÃ«È¬ÃÊ¤¬¾¡Íø¤·¤¿½Ö´Ö¤ÎÉ½¾ðÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤Ï¡¢»åÃ«È¬ÃÊ¤¬ÇòÀ±¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ABEMA¤Ç¥Æ¥­¥¹¥È²òÀâ¤òÃ´Åö¤·¤¿¹õÅÄ¶ÆÇ·Ï»ÃÊ¡Ê29¡Ë¤Ï¡¢¡Öº´Æ£Å·¶åÃÊ¤Î»Í´ÖÈô¼Ö¤Ë¡¢ÂÐ¹³·Ï¤«¤È»×¤¤¤­¤ä°ÕÉ½¤ÎÁê¿¶¤êÈô¼Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀï·¿ÁªÂò¤Ë¤ä¤ä°Õ³°¤À¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£¡ÖÃ¼Êâ¤òÆÍ¤¤¤Æ»åÃ«È¬ÃÊ¤¬»Å