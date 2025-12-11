◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2026年1月2日往路、3日復路)2026年1月2、3日に開催される第102回箱根駅伝に出場する20校のチームエントリーが10日に発表されました。東海大学は、予選会を5位で通過。前回は予選会で敗れており、2年ぶりの箱根路となります。11月の全日本大学駅伝は12位でした。予選会を日本人4位でゴールした駅伝主将の花岡寿哉選手(4年)や兵藤ジュダ選手(4年)、前回の予選会でゴール前で無念の途中棄権とな