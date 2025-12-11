メッツのアロンソ＝6月、ロサンゼルス（共同）【オーランド（米フロリダ州）共同】米大リーグのウインターミーティングは10日、フロリダ州オーランドで3日目を迎え、メッツからフリーエージェント（FA）になっていた強打の一塁手アロンソが、オリオールズと5年総額1億5500万ドル（約242億円）で契約合意したとメジャー公式サイトが伝えた。31歳のアロンソは新人だった2019年に53本塁打でタイトルを獲得するなど、通算264本塁打