ノーベル賞の授賞式がスウェーデンのストックホルムで行われ、大阪大学の坂口志文特別栄誉教授と京都大学の北川進特別教授にメダルが授与されました。【映像】ノーベル賞の授賞式（実際の映像）ノーベルウィーク中、雨が降り続いていましたが、授賞者を祝うかのように、11日は午前中できれいにあがりました。燕尾服姿の坂口さんと北川さんは、1500人以上が見守る中、国王からメダルと賞状を授与され固い握手を交わしました。