Google Pixelスマートフォンの全モデルで、システムの性能が12月のAndroid 16 QPR2アップデートにより向上したと報じられています。 ↑いままでとスピードが全然違う（画像提供／Daniel Romero／Unsplash）。 大手掲示板のRedditでは、Pixel 10ユーザーから「アップデート後に動作が速く感じられる」「アプリの起動アニメーションが以前より滑らかになった」「端末がより低温で動作するようになった」といった報告が相次いで