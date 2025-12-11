キューティーとエッジーを兼ね備えた歌詞とハイパーポップサウンドが注目を集め、SNSやストリーミングを中心にバイラルヒットを記録している新世代アーティスト・Яu-a。彼女が代表曲のひとつであり、1st single「ネオンサイン」のリミックスEP『ネオンサイン（Remixes）』をリリースした。同作には18歳で制作したオリジナルバージョンに加え、二十歳を迎えた今の心情を交えて歌詞をリライトした“ハタチVersion”、テクノポップア