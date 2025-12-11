ロックバンド「アルコサイト」が10日、公式サイトを更新。ベースを担当していた茺口亮さんが9日に亡くなったことを発表した。 【写真】今年9月のライブでベースを演奏する濱口さん 公式サイトでは「アルコサイトに関するお知らせ」と題して文書を公開。「アルコサイトのベース茺口亮が令和7年12月9日に永眠致しました」と発表した。告別式については、近親者や関係者のみで執り行うことを知ら