仕事の日の朝、「今日はダメだ…絶対に熱があるはずだ」と思いながら体温計を手に取った経験はないだろうか。もちろん、結果は平熱でがっかりしてしまうところまでがセットだ。このような体験を漫画としてSNSに投稿した作品『体だけバリ元気で休めない』（作：グレうさぎさん）がX（旧Twitter）で8.2万いいねを集めている。 【漫画】『体だけバリ元気で休めない』 ある日の朝、強烈な体のだるさで動けないと感じたグレうさぎさん