女優のシドニー・スウィーニー（28）が、ブリーチのしすぎで髪が抜けてしまったことを明かした。ドラマ『ユーフォリア／EUPHORIA』で演じたキャシーのブロンドヘアを気に入っていたが、頻繁にサロンでブリーチを繰り返した結果、髪を傷めてしまったという。 【写真】ウィッグを使用中！地毛の髪色も七変化 アリューア誌でアマンダ・セイフライドと対談したシドニーは