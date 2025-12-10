株式会社レクビィは、半期総決算として「レクビィ OSE キャンペーン」を2025年12月6日から14日までの期間限定で開催する。このキャンペーンでは、豪華な標準装備を備えながらも500万円台という価格設定を実現した新型キャンピングカー「レクビィ コット OSE」と「ホビクル タウンランダーOSE」が、合計15台の限定生産で即納体制で投入される。通常、数ヶ月待ちとなる人気モデルにおいて、待たずに手に入る